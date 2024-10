Durante l’eccezionale evento alluvionale dei giorni scorsi sono stati numerosi gli interventi dei Carabinieri in soccorso della popolazione di Bitti. Oltre a quello del 70enne colto di sorpresa dall’improvvisa ondata di acqua e fango nella piazza Asproni, sempre nella giornata di sabato 28 novembre, la pattuglia composta dal brigadiere Giorgio Pacifici e dal carabiniere Mauro Toscano, è stata fermata da alcune persone che indicavano la presenza di un ultra 70enne invalido bloccato all’interno della sua abitazione a seguito dell’ondata di acqua, fango e detriti. I due militari hanno subito raggiunto la casa dell’uomo, accedendovi dalla finestra e ad estraendolo fuori per portarlo in luogo sicuro.

Il 1° e 2 dicembre, i carabinieri della locale Compagnia, in seguito alle difficoltà della viabilità ordinaria, hanno saputo che le locali farmacie non erano raggiungibili dai mezzi che le approvvigionavano e, di conseguenza, si sono prodigati per raccogliere i medicinali dai corrieri impossibilitati a raggiungere il centro del paese, così da garantirne la puntuale consegna alle farmacie.

In concomitanza, i militari, avuta notizia di alcuni abitanti anziani e malati che non avevano più possibilità di ricevere i farmaci prescritti per le loro cure, hanno distribuito i farmaci direttamente a domicilio alle persone bisognose.