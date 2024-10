Due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenute alle 9 di questa mattina, con autobotte e autoscala, a Bitti, a seguito della richiesta si soccorso urgente, per un incendio presso un laboratorio di informatica e di riparazione elettrodomestici.



Sul posto gli operatori hanno prontamente e rapidamente circoscritto le fiamme che si erano sviluppate al piano terra dello stabile di Via Vittorio Veneto numero 130, in prossimità di due stanze adibite a laboratorio per la manutenzione e riparazione di computer ed elettrodomestici.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori e di alcuni volontari, i danni riportati dagli arredi presenti sono ingenti. Non si segnalano invece danni strutturali o il coinvolgimento di persone.



Sul Posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.