Adesso che i bitcoin sono diventati argomento da bar, che cosa ci si puo' comprare? Di tutto, anche un caffe'. Si stanno moltiplicando infatti sia le grandi aziende sia i piccoli negozi che accettano la criptovaluta.

APP E GIOCHI Una delle prime grandi societa' a credere nei bitcoin è stata Microsoft. Il gruppo permette di 'riscattare' la criptovaluta per trasformarla in dollari e comprare giochi, film e app di Windows Store EXbox Store. Per restare nel settore videogiochi, anche Zynga (la societa' che sviluppa Farmville) permette di fare acquisti via app in bitcoin. Viste le quotazioni, chi ha accumulato bitcoin fin dalla prima ora si è trasformato da 'nerd' in buon partito. Ecco perche' l'app di incontri Badoo accetta, da tempo, criptovaluta per i suoi servizi premium. Le grandi piattaforme di e-commerce che accettano bitcoin sono pero' ancora una rarita'. Secondo un'analisi di Internet Retailer, sono solo tre fra le maggiori 500. Nonostante le voci si rincorrano ormai da anni, Amazon non ha ancora dato il via libera. Etsy, il sito che permette vendite tra privati di oggetti artigianali, ha invece detto si'.

VIAGGI (TERRESTRI E NON SOLO) Con i bitcoin si possono anche prenotare biglietti aerei e hotel, tramite Expedia. Se si decide di pagare in criptovaluta, il servizio rimanda a Coinbase (una delle piu' importanti piattaforme di scambio al mondo), che converte il prezzo in bitcoin e consente di pagare (in cambio di una piccola commissione). Per chi non si accontentasse di un viaggio terrestre, Virgin Galactic (la societa' di Richard Branson impegnata nello sviluppo del turismo spaziale) accetta criptovaluta. I posti a bordo non sono ancora prenotabili e non è noto il loro prezzo. Ma, secondo indiscrezioni, dovrebbero costare circa 250.000 dollari. Piu' o meno 15 bitcoin.

BLOG E DONAZIONI PER WIKIPEDIA Avete voglia di aprire un blog o un sito? Wordpress e' la piu' nota piattaforma che permette di farlo. Spesso gratis, in alcuni casi (per particolari grafiche o per acquistare un dominio, cioe' il nome del vostro sito) serve qualche euro. O qualche centesimo di bitcoin. La piu' grande enciclopedia del mondo, Wikipedia, non ha fini di lucro. Si regge sulle donazioni alla Wikipedia Foundation, che tra i sistemi di pagamento accettati annovera anche i bitcoin.

LA MAPPA DEI BITCOIN I bitcoin pero' stanno diventando sempre piu' familiari. E non riguardano solo gli acquisti online. Ci sono anche dei 'bancomat' per bitcoin, per convertire criptovaluta in euro e viceversa. Secondo Coinatmradar.com (una mappa degli Atm mondiali) in Italia ce ne sono 14: 5 a Bolzano, 2 a Firenze, uno al Brennero, Milano, Roma, Rovereto, Torino, Trento e Udine. E iniziano a essere molti anche i piccoli esercizi che accettano moneta virtuale. Ci si puo' orientare grazie alle mappe che li tracciano. Una e' Coinmap.org. L'altra, focalizzata sull'Italia, e' Quibitcoin.it (con tutta probabilita' non esaustiva).

DAL FARMACISTA AL FALEGNAME Spulciando la lista, ci sono una ventina di bar (da Trieste a Pordenone) e quasi 40 ristoranti (una trattoria a Bologna, una pizzeria a Cagliari, un agriturismo a Civitella di Romagna). La macelleria Zenatti di Rovereto accetta bitcoin in cambio di cosce di pollo e costate di vitello. Tra le attivita' che accettano bitcoin ci sono anche cinque farmacie, tre centri massaggi, un urologo a Caserta, un personal trainer a Trieste e tre psicologi (ad Avellino, Roma e Cadoneghe, in provincia di Padova). In cerca di un artigiano? C'e' un calzaturificio a Monte San Giusto, in provincia di Macerata, un idraulico a Trieste, due falegnami (entrambi in Toscana) e tre imbianchini (ad Avellino, Palermo e Bernate Ticino). Ma si trova davvero di tutto, anche se in quantita' ridotte. Come un investigatore privato a Modena e un dog sitter a Vicenza.