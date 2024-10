E' sardo il Birrificio che si aggiudica il premio come miglior birrificio dell'anno con 4 medaglie d'oro e una medaglia di bronzo Il Birrificio di Cagliari (BdiC) conquista la Catalogna al Barcelona Beer Challenge 2018. Alla terza edizione della competizione spagnola il Birrificio sardo domina sulla scena internazionale e strega tutti con le birre: Biddanoa, Tuvixeddu, Figu Morisca, Mutta Affumiada e Sant'Elia.

Marco Secchi, fondatore e birraio del BdiC, ed il suo team hanno festeggiato questo nuovo e prestigioso traguardo con una coppa consegnata direttamente dal birraio del birrificio americano Founders, vincitore dell'edizione 2017.

E' così che il birrificio della città di Cagliari celebra i suoi primi 10 anni di attività. “Dalla prima produzione del 2008 alle pluripremiate del 2018 abbiamo fatto tanta strada e abbiamo visto scorrere tanta birra. Siamo soddisfatti di aver ricevuto importanti riconoscimenti per il lavoro svolto sino ad oggi, e questo ci darà la forza per continuare il nostro percorso” In tanti conoscono Il Birrificio di Cagliari per la birra al fico d'india (Figu Morisca) e così come per le altre birre caratterizzate da frutti e spezie tipici dell'isola. “La nostra forza sta nel personalizzare le birre speciali, mantenendo un buon equilibrio tra la tradizione brassicola e profumi e sapori della nostra terra” aggiunge Marco Secchi “ma per i palati più semplici offriamo una linea classica: birre di facile beva e dal carattere deciso” Tutti i bevitori curiosi, ma anche i bevitori affezionati, possono trovare e gustare tutte le birre del BdiC al brewpub in via Newton24 aCagliari, e nei migliori pub specializzati, beershop e ristoranti di tutta Italia.