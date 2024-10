Dal 28 al 30 Luglio, presso il Forte della Maddalena, si è svolta l’edizione 2016 del “Birralguer”,il festival delle birre artigianali Sarde.

Nei tre giorni migliaia di persone hanno popolato il “ritrovato”Forte della Maddalena,degustando gli svariati piatti proposti dalle varie attività e sorseggiando e la nostra amata birra artigianale Sarda .Ben 10 i birrifici sardi presenti alla manifestazione, tra cui sambrinus-seddaiu-bam-dolmen-nora-anglona-lara-mediterraneo-4mori-bbosa.

Ma la prima grande novità è stata la Beer Boat, salpata alle ore 10:00 di giovedì 28 luglio; a bordo di Elena, imbarcazione allestita per fantastiche mini crociere nella Riviera del Corallo, nella tre giorni dell’evento, si è potuto degustare #unmaredibirrartigianale.

Giovedì 28 Luglio alle ore 18:30, nella Sala Conferenze “Lo Quarter”, è iniziata la vera e propria manifestazione con una tavola rotonda dal titolo “Birra artigianale: ricerca, qualità e valorizzazione”.

L'incontro, promosso dall’Amministrazione Comunale di Alghero, ha avuto tra i relatori i massimi esponenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna: Luca Pretti, Porto Conte Ricerche “Il ruolo della Ricerca nelle strategie produttive dei birrifici artigianali della Sardegna”; Mauro Fanari, Porto Conte Ricerche “Birre artigianali di qualità e celiachia: un incontro possibile”; Antonio Furesi, Associazione Italiana Sommelier ”Il movimento artigianale in Sardegna”; l’intervento di chiusura è stato affidato allo Chef stellato Cristiano Andreini, grande esperto di tecniche antiche e moderne, per l’utilizzo dell’ingrediente birra in cucina.

Grande risalto è stato inoltre dato al progetto "Alghero città del buon cibo", promosso dall’Assessora allo Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Alghero,