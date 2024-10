Un viaggio nei sentieri delle campagne di Bonnanaro, alla scoperta delle specie faunistiche del territorio. È questo l’intento di “Binzas e Bike”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Monte Santu in collaborazione con la Pro loco e la Compagnia Barracellare.

Saranno tre i percorsi in programma (due in bicicletta e uno a piedi) che, nella giornata di domenica 17 dicembre, toccheranno alcune località simbolo del paese, tra cui Bega, Badde Ippiri, Craba a S'abba, Su Rettore Morthu, Enas, San Basilio, oltre che alcuni vigneti delle principali aziende di vitivinicole locali.

I partecipanti si ritroveranno presso il Santuario campestre di Monte Arana dove saranno raccolte le iscrizioni (8.00-9.00). la quota di partecipazione è fissata in 5 euro. La partenza è per le 9.30. Alle 14.00, all’interno del salone della Chiesa sarà servito il pranzo al costo 10 euro (facoltativo). Il menù è composto da gnocchetti alla sarda, porchetta, pane, acqua e vino.

È obbligatorio l’uso del casco e di una bicicletta in buone condizioni. Inoltre, gli organizzatori fanno presente che non si tratta di una gara e invitano i partecipanti a non promuovere sfide o allontanarsi dalle guide. Inoltre, è necessario avere una buona scorta alimentare, idrica e meccanica.

Si consiglia l’utilizzo di scarponi da trekking, zaino, giacca impermeabile (giacca a vento o k- way), maglia in pile, un abbigliamento adeguato alla giornata, oltre che avere al seguito una bottiglia di acqua minerale da 1.5 litro. Maggiori informazioni al numero 3496445087 (Gianni Orani) o all’indirizzo di posta elettronica associazionemontesantu@gmail.com.