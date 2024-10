Le comunità di Orune e Laconi in lutto per una tragedia che ha colpito una coppia sarda che si era trasferita in Toscana per lavoro. Giovanni Maria Pira, bimbo di appena sei mesi, è morto al Bambin Gesù di Roma per una meningite batterica. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo da parte dei medici.

Il piccolo era figlio di Pietro Pira, di Orune, e Giovanna Argiolas, di Laconi ma anche lei originaria di Orune. A loro si sono strette entrambe le comunità. “Anima bella, da lassù brilla più che puoi. Un bacio nel vento, tesoro bello” ha scritto sui social l’assessora di Orune Giuliana Pittalis.