E' stato già dimesso, sta bene ed è tornato con la sua famiglia un bambino che due giorni fa mentre si trovava nell'ospedale Brotzu di Cagliari ha espulso un verme di circa venti centimetri.

La madre del piccolo, una giovane immigrata, ha portato il figlio al Pronto soccorso perché lo vedeva dimagrire ed aveva difficoltà sia digestive sia respiratorie. E' stato sottoposto a controlli di routine per accertarne le cause, quando durante una visita medica il piccolo ha espulso dal cavo orale il parassita.

Non si è trattato di una tenia, chiamato anche verme solitario, piatto e parassita in grado di vivere anche nell'intestino umano, ma di un verme di natura sconosciuta, forse ingerito in larva, anche tramite l'acqua da bere, nel Paese d'origine, che è stato consegnato agli esperti dell'università per essere catalogato.

Per il piccolo e per tutti i componenti della famiglia sono quindi scattate le profilassi mediche nel caso abbiano in corpo altri parassiti.