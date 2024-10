Attorno alle 8.20 di questa mattina, a San Sperate, una 45enne percorreva la via Risorgimento a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento, giunta all'incrocio regolamentato dal semaforo ha investito un bimbo di 10 anni.

Il piccolo si apprestava ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali, diretto a scuola, quando è stato urtato dall'auto.

A seguito dell'impatto è stato trasportato dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti, non è in pericolo di vita.