Il dramma si è consumato ieri sera in un piccolo paese della Lombardia. Un bimbo autistico di 8 anni, originario dell'ex repubblica sovietica dell'Azerbaigian, ospite di una comunità a Cozzo, nella Lomellina occidentale, in provincia di Pavia, è morto - in base i primi accertamenti - soffocato sotto un cumulo di vestiti caduti dall'armadio che aveva aperto. Il piccolo purtroppo è morto: l'episodio avvenuto a Cozzo, in Lomellina

Il bimbo viveva con la madre in una casa famiglia per richiedenti asilo. L'episodio è riportato dal quotidiano locale La Provincia Pavese. La dinamica precisa del fatto è attualmente al vaglio dei Carabinieri della locale compagnia.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, intervenuti in via Roma con un’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, ma ormai non c'era più nulla da fare e il piccolo è deceduto. Si stanno cercando di capire e ricostruire le esatte modalità di quanto accaduto. Gli accertamenti sono proseguiti sino a notte fonda: tutto fa pensare che si sia trattato di un drammatico incidente.