Un Falcon 50 del 31esimo stormo dell'Aeronautica Militare ha trasportato da Cagliari a Roma un bimbo di sei mesi in imminente pericolo di vita per una grave patologia e bisognoso di cure immediate presso il Bambin Gesù.

Il velivolo è atterrato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino.

La missione, su richiesta della prefettura di Cagliari, è stata coordinata dalla sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea, che ha disposto il decollo di uno degli equipaggi in prontezza 24 ore su 24 per questo genere di esigenze.