A Ittireddu un bambino di 4 anni è sfuggito al controllo dei familiari ed è caduto dalla scale battendo violentemente la testa.

Il piccolo, vittima dell'incidente domestico, è stato trasportato a Sassari con un elicottero dei Vigili fuoco e ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.