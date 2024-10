L’ambientazione nel fantastico universo dei supereroi è stata confermata anche per l’edizione 2018 di Bimbimbici, l’atteso appuntamento per bambini, ragazzi e famiglie che potranno prendere parte, in sicurezza, alla pedalata lungo le strade di oltre 150 città di tutta Italia. Patrocinata dal Comune, a Cagliari la manifestazione si svolgerà domenica il 13 maggio.

Ritrovo alle 9,30 nella piazza Giovanni XXIII. Con partenza alle 10,30, è previsto il seguente percorso: via Dei Giudicati, via Romagna, via Garfagnana, via Liguria, via Campania, via Is Mirrionis, via Emilia, via San Michele, viale Sant’ Avendrace, viale Trieste, via Roma (lato portici), viale Diaz, viale Cimitero, via Dante e rientro alla base nella piazza Giovanni XXIII.



Alle 12 giochi e percorsi ciclabili per bambini con educazione al rispetto delle norme del codice stradale riguardante i ciclisti. Alle 12,30 estrazione finale della lotteria gratuita Bimbimbici: in palio una bicicletta e tanti altri premi.



La manifestazione promossa dalla FIAB da quasi 20 anni nella seconda domenica di maggio, in occasione della Giornata Nazionale della Bicicletta, ha come principale obiettivo quello di diffondere l’uso della bici tra giovani e giovanissimi a sostegno di una mobilità sostenibile, riaffermando il tema della sicurezza e della salute legata al movimento fin da piccoli, attraverso gli spostamenti quotidiani. E coinvolgendo in primis le famiglie, Bimbimbici – si legge nella nota stampa della Federazione - intende, inoltre, sollecitare la collettività a una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani.



La manifestazione è accompagnata dal sito internet www.bimbimbici.it e www.cagliariciclabile.it/eventi/bimbimbici-2018-a-cagliari/