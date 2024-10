Alessia è una giovane mamma di una bellissima bimba, lavora in un Call Center e sul suo telefono arriva un audio whatsapp di un’amica che lancia l’allarme sul gruppo: “Non portate i vostri bambini a parco dell’ex Vetreria, ci sono stati diversi piccoli e i loro genitori punti da un insetto, forse si tratta di alcuni piccoli ragni. Fatto sta che è stato necessario avvicinarci al pronto soccorso, nulla di gravissimo, ma ora per risolvere la situazione degli sfoghi sulla pelle a causa del morso i bimbi dovranno ricorrere agli antibiotici e ad altre cure specifiche”.

Coincidenze o meno, il tutto da verificare opportunamente con i tecnici del Comune e col servizio disinfestazione, fatto sta che proprio in tarda mattinata, è arrivato il comunicato del Comune di Cagliari: “Chiuso temporaneamente il parco dell’Ex Vetreria. Disposta la chiusura per motivi precauzionali del Parco della Ex Vetreria di Pirri. La riapertura sarà riassicurata dopo le verifiche dei tecnici del Comune che sono al lavoro per l’eventuale ripristino delle condizioni di sicurezza”.