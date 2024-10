Incidente ieri pomeriggio nel parcheggio di Santa Giusta, sul litorale di Castiadas. Una bimba bergamasca di sei anni, in vacanza in Sardegna con i genitori, è stata investita da uno scooter.

Il conducente ha prestato i primi soccorsi alla bimba in attesa dei sanitari del 118, che l'hanno portata all'ospedale San Marcellino di Muravera. Le sue condizioni si sono aggravate tanto da costringere i medici a trasferirla al Brotzu di Cagliari dov'è ricoverata in prognosi riservata in neurochirurgia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castiadas e della radiomobile della compagnia di San Vito.