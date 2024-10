Travolta da un’auto mentre stava andando a scuola, accompagnata dalla mamma: non corre fortunatamente pericolo di vita la piccola di otto anni che questa mattina è stata investita da un Suv, a bordo del quale viaggiava una donna di nazionalità indiana.

Subito soccorsa dall’elisoccorso, la bambina è stata ricoverata al Brotzu di Cagliari in codice rosso: i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Serdiana e dai Carabinieri.

L’investitrice ha raccontato ai vigili di non essersi accorta di nulla in quanto distratta e abbagliata improvvisamente dal sole, mentre sono tuttora in corso i rilievi di legge. Auto e documenti risultano comunque in regola.