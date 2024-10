Una bimba di 14 mesi è stata colpita da meningite a San Nicolò d'Arcidano.

Febbre altissima, e convulsioni. Poi il volo in elicottero verso l'ospedale Brotzu di Cagliari. E' successo venerdì, quando i genitori terrorizzati hanno allertato il 118. L'ipotesi che si trattasse di meningite è stata confermata dalle analisi effettuate in laboratorio. Immediato l'avvio della terapia per la piccola e della profilassi per parenti e chiunque le sia stato vicino nei giorni precedenti.

Ricoverata nel reparto di Rianimazione del Brotzu, sarebbe fuori pericolo.

Si è trattato di un'infezione da meningococco di tipo B, per il quale la bambina non era vaccinata. La situazione è ora sotto controllo.