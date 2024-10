Una bambina di tre anni, di Scano di Montiferro è stata trasportata d'urgenza nell'ospedale di Sassari con un elicottero dei Vigili del Fuoco di Alghero per le ferite riportate a seguito di una caduta dal pony che stava cavalcando con l'aiuto del padre.

Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione della bimba, alle 18:30.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze medicalizzate del 118. Viste le sue condizioni è stato chiesto l'intervento dell'elicottero che era già in zona per il soccorso ad un turista tedesco annegato nel mare di Is Arenas (Oristano).

La bambina è stata stabilizzata e poi trasferita a Sassari. Ancora da accertare le cause e le circostanze della caduta.