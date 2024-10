Una bimba di appena 2 anni e mezzo è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo essere precipitata dal terrazzo della sua casa in città, al secondo piano di una palazzina in via Alghero.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile intervenuti sul posto, la piccola avrebbe approfittato di un momento di disattenzione dei genitori e della nonna, con lei nell'appartamento, arrampicandosi su uno sgabellino e sporgendosi fatalmente dal terrazzo prima di cadere nel vuoto atterrando nel cortile del palazzo.

A dare l'allarme è stato il padre, resosi conto della drammatica situazione dopo aver udito le urla di un ristoratore che ha il locale sotto il poggiolo da dove è volata la piccola. Dopo il ricovero in ospedale, i medici hanno diagnosticato alla ferita un grave trauma cranico e hanno deciso di operarla.