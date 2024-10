Il Consorzio Bim Taloro continua a promuovere iniziative a favore dei giovani del territorio attraverso gli scambi culturali con altri ragazzi dell’Europa.

Dopo il successo ottenuto lo scorso luglio al Giffoni Film Festival con il cortometraggio prodotto dall’Ente e intitolato “In Aqua Veritas”, due giovani e un’accompagnatrice residenti in alcuni comuni facenti capo al Bim parteciperanno, in qualità di giurati, alla seconda Edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival che si svolgerà il prossimo 7 ottobre a Skopje, la capitale della Repubblica Macedone.

«Le precedenti esperienze, che hanno coinvolto bambini e ragazzi in rassegne cinematografiche pensate per loro - spiega la Presidente Giovanna Busia -, hanno dimostrato l’efficacia di tali attività in termini di socializzazione, avvicinamento alla cultura e in particolare di approccio alla conoscenza del linguaggio cinematografico e alle relazioni interculturali, con l’apertura al confronto, alle problematiche giovanili, ai temi sociali».

Giffoni Macedonia è il Festival del cinema per ragazzi in versione balcanica che fa parte del più famoso festival del cinema per giovani Ekspieriens Giffoni Italia.

«Il partenariato tra il Bim, Giffoni Film Festival e Nuovi Scenari - dice Giovanna Busia - garantisce l’opportunità di estendere le collaborazioni nell’ambito del cinema ai paesi della rete transnazionale con l’obiettivo di facilitare una progettazione più ampia e un produttivo coinvolgimento dei giovani a livello europeo».