13 favorevoli e 13 contrari. È questo l’esito della votazione finale sul bilancio di previsione Finanziario 2019-2021 del Comune di Quartu Sant’Elena, avvenuta nella giornata di ieri.

Un risultato che ha costretto il Segretario Generale Paola Lai a dichiarare la votazione infruttuosa. Nella seduta di martedì’, era stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di Igiene Urbana 2019 2019. L’Aula ha dato anche il via libera al differimento dei termini di scadenza per il pagamento della Tari 2019, che scalano quindi ai mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2019.

Ok anche al differimento del pagamento in un’unica soluzione, che coincide con la prima rata (luglio), e della richiesta di esenzione dal pagamento della tassa per i contribuenti di età superiore ai 65 anni soli o con coniuge di età superiore ai 65 anni, quando gli stessi dichiarino di possedere un valore ISEE inferiore ad 8mila 841 (persone sole) o un valore Isee inferiore a 5mila 632 euro (persone con coniuge).

Nella giornata di ieri, il Consiglio ha approvato l’aggiornamento economico finanziario e le azioni progettuali della programmazione PLUS anno 2019 per l’Ambito Quartu Parteolla, seguita dalla ratifica del Piano triennale delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari 2019/2021. Votazione favorevole anche per il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019. Approvata infine la proposta di deliberazione riguardante la verifica di quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza e attività produttive e terziarie.

Ora toccherà allo stesso Segretario Generale darne comunicazione all’Assessorato agli Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna. Intanto il Presidente del Consiglio Mauro Contini provvederà tempestivamente a convocare la conferenza Capigruppo per fissare la prossima seduta di Consiglio, nella quale il Bilancio di previsione ripasserà all’esame dell’Aula.