Oltre 320 evasori fiscali individuati, 250 lavoratori in nero, scoperte frodi fiscali per 26 milioni di euro e avanzate proposte di sequestro per 29 milioni, scoperte indebite percezioni e richieste di fondi pubblici per circa 139 milioni di euro, individuate truffe nel settore previdenziale per oltre 113 milioni di euro e danni all'erario per 56.

Sono solo alcuni dei numeri dell'attività svolta nel 2015 della Guardia di finanza della Sardegna. In particolare contro l'evasione e le frodi fiscali sono state concluse oltre 800 indagini e 2.998 ispezioni. Scoperti 321 evasori totali e paratotali, denunciate 225 persone per reati fiscali e individuati 250 lavoratori in "nero" o irregolari. Particolare attenzione è stata riservata all'evasione fiscale internazionale.

Su questo fronte sono state sequestrate disponibilità patrimoniali per oltre 26 milioni di euro e avanzate proposte di sequestro per altri 29. La Guardia di finanza si è impegnata per combattere l'illegalità nella pubblica amministrazione e nell'erogazione di incentivi pubblici. Su questo ultimo fronte sono state eseguiti 699 interventi.

L'attività ha consentito di scoprire indebite percezioni e richieste di fondi pubblici per circa 139 milioni di euro, denunciate 96 persone. Individuate truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale per oltre 113 milioni di euro, 25 i denunciati.

Rilevati, nell'ambito degli accertamenti richiesti dalla Corte dei Conti danni all'erario e sprechi per 56 milioni di euro. Denunciate 189 persone per reati contro la Pubblica amministrazione come corruzione, concussione, peculato e turbativa d'asta.

Sotto i riflettori sono finiti anche gli appalti pubblici, individuate assegnazioni irregolari per 61 milioni di euro, indagate 64 persone, tra queste 21 sono state arrestate. Sul fronte, invece, delle prestazioni sociali e l'esenzione dal ticket sono stati eseguiti 278 controlli. Scoperta irregolarità pari al 72 per cento.

Nel contrasto alla criminalità economica finanziaria sono state svolte 259 indagini patrimoniali, avanzate richieste di sequestro per circa 34 milioni di euro, sottratti alla criminalità organizzata beni per oltre 22 milioni. Denunciati 17 strozzini; 94, invece, i denunciati per reati bancari e fallimentari.

Nel campo del contrasto allo spaccio e al traffico di droga sono stati sequestrati oltre 55 chilogrammi tra hashish e marijuana, 1,7 chili di cocaina e circa 1 chilo di eroina; denunciate 453 persone.