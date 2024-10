Conferenza stampa del Colonnello Cesario Totaro, del Maggiore Giuseppe Licari e del Capitano Stefano Martorana.

Nel corso del 2019 il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, tra Comandi, Compagnie e Stazioni, (nel cagliaritano), ha intensificato i servizi di prevenzione e di controllo, sia nel capoluogo sia in tutta la provincia, per un totale di oltre 52000 vedendo impiegati oltre 110mila militari. Contestualmente si è proceduto a controllare circa 140mila persone e 100mila veicoli.

Nel territorio della Città metropolitana (431.538 abitanti) sono giunte 280.000 chiamate al numero di emergenza 112 (circa 760 al giorno) e sono stati 14.500 gli interventi effettuati (circa 39 interventi al giorno) a cura dei servizi esterni del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. A questo dato sono da aggiungere le oltre 160.000 persone che a vario titolo , si sono rivolte agli oltre 80 presidi dell’Arma sparsi per la provincia.



L’Arma è stata impegnata altresì nell’esecuzione di quasi 1400 servizi di ordine pubblico con l’impiego di circa 5500 militari di cui oltre 1500 impiegati nel capoluogo e quasi 4000 nella provincia ove sono presenti quasi esclusivamente i presidi dell’Arma. Nella città di Cagliari, l’Arma ha concorso nello specifico settore con l’impiego di 1649 militari.



Significativo è il numero di uomini che l’Arma impiega in provincia per rilevare gli incidenti stradali; infatti, giova ricordare che - esclusa la città di Cagliari - ove insiste un imponente presidio della Polizia locale che provvede per la maggiore parte di essi,, nel solo anno 2019 sono stati rilevati 687 sinistri di cui 15 hanno riportato esiti mortali, 370 con feriti e 302 con solo danni ai mezzi.



Sempre grazie all’imponente attività di controllo del territorio predisposta dall’Arma in provincia, si registra una forte diminuzione dei furti (-11,5%), delle estorsioni (-24%), degli incendi (-39%) e dei danneggiamenti seguiti da incendio (-37%); viceversa si registra un leggero aumento di rapine e truffe/frodi informatiche rispetto all’anno 2018 (10% circa).



I Carabinieri hanno arrestato quasi 800 persone (+ 3% rispetto al 2018) mentre sono quasi 4.000 quelle denunciate in stato di libertà, per un totale di 17.100 reati perseguiti (diminuiti complessivamente di quasi l’8% rispetto al 2018).



Nell’attività connessa al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati: 26 Kg. di cocaina (90 euro al gr.) (circa 2.340.000 Euro sul mercato), 12 Kg. di eroina (90 Euro al gr.) (circa 1.080.000 Euro sul mercato), 304 Kg. di hashish (5 Euro al gr.) (circa 1.520.000 Euro sul mercato), 436 Kg. di marijuana (6 Euro al gr.) (circa 2.616.000 Euro sul mercato), 8464 piante di marijuana, 1,7 Kg. di Ketamina (90 Euro al gr.).



Nello specifico settore sono state arrestate oltre 210 persone (la maggior parte in flagranza di reato) e denunciate oltre 150.



Dato che risulta comunque abbastanza preoccupante sono le quasi 400 persone (di cui 24 minori) segnalate amministrativamente alla Prefettura di Cagliari per uso di sostanze stupefacenti.