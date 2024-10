Fratelli d'Italia-An presenterà un'interrogazione in Consiglio Regionale con il suo esponente Paolo Truzzu per chiedere di fare chiarezza sul progetto relativo al bike sharing, “condivisione della bicicletta”, in particolare a Elmas, dove il Comune aveva annunciato l’avvio di questo servizio nel 2015.

“La Giunta Pigliaru presenta il percorso ciclabile che attraversa la Sardegna da Sud a Nord e non mancano gli inviti demagogici delle varie Amministrazione a guida Pd nel dover utilizzare le biciclette e lasciare l'auto – spiega Fratelli d'Italia-An -. Anche Elmas non manca all'appello: cercando su internet spunta la pagina facebook del Comune in cui viene annunciato il lancio del servizio del Bike sharing, prima postazione davanti al Mercato e successivamente in Stazione. Sono fondi POR , frutto dell'accordo Provincia e Regione. Le biciclette saranno disponibili ultimati i lavori in tutte le postazioni dell'aerea vasta”.

Il referente comunale di Fratelli d'Italia- An a Elmas Massimiliano Carta denuncia: “Un monumento all'inutilità del Bike Sharing, alla politica degli annunci e dei pochi o nulli fatti. Sarebbe bello capire a che punto è il progetto e dove sono finite le biciclette e quando i cittadini di Elmas potranno usufruire di questo mirabolante servizio. Essendo fondi pubblici. Sarebbe bello che i cittadini conoscessero di chi sono le responsabilità e quando un servizio di Bike sharing partirà nel Comune di Elmas, visto gli annunci di costruzione di strade e piste ciclabili chilometriche”.