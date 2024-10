Arrivare di corsa alla fermata e non avere il tempo di fare la fila per comprare il biglietto Arst alla macchinetta o di cercare una rivendita. Tutto questo, dal 21 marzo non sarà più un problema perché il sistema di pagamento del "Mobile Ticketing" offre una serie di vantaggi per i viaggiatori.

Sarà, infatti, possibile acquistare tutti i biglietti, compresi gli abbonamenti, per i servizi di trasporto pubblico locale metropolitano, ferroviario e automobilistico, direttamente dal sito dell'Arst in un apposito shopline o attraverso l'applicazione "Drop Ticket" già in uso da luglio.

Con pochi passaggi, senza alcuna preregistrazione, sarà possibile scegliere il proprio titolo di viaggio e, una volta inseriti i dati anagrafici richiesti, procedere all'acquisto utilizzando la propria carta di credito. La validazione del biglietto avverrà a bordo e sarà a cura dello stesso passeggero che dovrà semplicemente cliccare sul tasto "convalida".

"Arst, come preannunciato nello scorso luglio - sottolinea il direttore Carlo Poledrini - con l'attivazione di Mobile Ticketing, dopo una prima fase sperimentale, compie un ulteriore passo in avanti nella modernizzazione del servizio offerto ai cittadini. Le nostre energie sono concentrate sugli investimenti strategici per la crescita dei nostri standard qualitativi e anche sulla lotta all'evasione tariffaria che pesa sui conti dell'azienda e penalizza la collettività che paga regolarmente il biglietto o sottoscrive l'abbonamento".