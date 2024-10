“Big snow” è arrivata anche in Barbagia. L'annunciata perturbazione che ha colpito l'Italia non ha risparmiato la Sardegna e l'intenso vortice ciclonico di origine atlantica già dalla sera di giovedì scorso ha portato neve, pioggia e un freddo polare in tutta l'area centrale dell'isola. Un'abbondante nevicata ha ricoperto di bianco i paesi di Fonni, Desulo, Tonara, Ollolai, Belvì e Aritzo dove le scuole, nella giornata di ieri, sono rimaste chiuse. Studenti a casa anche a Gavoi, Aritzo e Sorgono.

CAUTELA A CAMPEDA Sull'altopiano di Campeda, lungo la Statale 131, non si sono registrati particolari disagi, ma l'uso delle gomme termiche o di catene a bordo è obbligatorio a prescindere dalla gravità delle condizioni del tempo. I mezzi dell'Anas sono sempre pronti a intervenire in caso di emergenza.

NUORO - LANUSEI: DISAGI Nelle prime ore del mattino di ieri la neve e il ghiaccio hanno rallentato la percorribilità lungo la Statale 389 Nuoro-Lanusei e sulla Provinciale 7 che da Fonni porta a Desulo. Gli agenti della polizia stradale di Fonni prima dell'alba hanno consigliato agli automobilisti che dovevano viaggiare in direzione Fonni, Desulo, Tonara e Sorgono di mettersi alla guida solo se strettamente necessario. Sempre nelle prime ore del mattino anche il transito lungo la Statale 389, all'altezza del bivio per Fonni, è stato consentito solo con catene.

Qualche piccolo disagio è stato registrato prima dell'alba per chi ha dovuto raggiungere l'ospedale San Camillo di Sorgono, soprattutto nei tratti del valico di S'Isca ‘e sa mela e di Sa Godina. I mezzi spazzaneve e spargisale sono entrati subito in azione e non si sono registrati incidenti e particolari rallentamenti. Intorno alle 9 del mattino la situazione è tornata alla normalità grazie a una tregua concessa dal tempo e da un timido sole.

FONNI E DESULO A Desulo la neve ha reso il paesaggio particolarmente suggestivo e in poco tempo numerosi scatti fotografici sono stati postati sul web. «La situazione - dice il sindaco Gigi Littarru - è sempre stata sotto controllo. Abbiamo impiegato due spazzaneve, di cui uno della Protezione civile, e alcuni mezzi privati per liberare le strade e limitare i disagi. Ieri mattina nel rione di Ovolaccio un'ambulanza ha soccorso un'anziana signora e noi siamo intervenuti per consentire che tutto avvenisse senza problemi. Abbiamo liberato dalla neve anche le strade di campagna che portano agli ovili».

A Fonni il manto bianco regala immagini da cartolina. «Le strutture ricettive per questo fine settimana - dice il sindaco Stefano Coinu - registrano il tutto esaurito. La neve ancora una volta si conferma un grande attrattore. Speriamo che presto le strutture sciistiche vengano messe a sistema con la realizzazione di nuovi impianti e l'infrastrutturazione della montagna».