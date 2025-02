Francesco Alberici (noto al grande pubblico per la serie "Educazione Cinica", disponibile su YouTube) porta in Sardegna “Bidibibodibiboo”, una riflessione sul mondo del lavoro e le sue contraddizioni, per raccontare le difficoltà di una generazione senza certezze. Sul palco, oltre all'autore stesso, Maria Ariis, Salvatore Aronica, Andrea Narsi e Daniele Turconi.

Lo spettacolo -parte della ricchissima stagiome di Prosa del CeDAC- ha toccato Macomer, Cagliari, Alghero e Nuoro con le sale praticamente tutte esaurite ed un pubblico divertito ma anche spinto ad una riflessione amaramente attuale.

Alberici (Premio Ubu 2021 come Migliore attore/performer under 35) traccia un ritratto al vetriolo della disastrosa situazione in cui versa il mondo del lavoro ai giorni nostri: "Il titolo è ispirato all’opera quasi omonima di Maurizio Cattelan, nella quale uno scoiattolino è riverso su un tavolo, in un interno casalingo anni ’50 e si è appena sparato un colpo alla testa. Lo squallore di questo interno – col tavolo e le sedie moderne, in frassino chiaro e formica gialla, le stoviglie sporche buttate nel lavandino e la muffa sulla caldaia – rende alla perfezione l’atmosfera che immaginavo mentre scrivevo."

Bidibibodibiboo rappresenta lo sgretolamento del sogno di una vita senza più nessun incantesimo: assunto a tempo indeterminato da una grande azienda, e forse preso di mira da un suo superiore, il giovane Pietro precipita lentamente in una spirale persecutoria che trasforma in un incubo le ore trascorse sul posto di lavoro.