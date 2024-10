La Biblioteca Comunale di Cossoine, gestita dalla Cooperativa Comes, ha attivato il “Biblioexpress-La Biblioteca a casa tua”, il nuovo Servizio di prestito a domicilio gratuito, riservato alle persone anziane o a coloro che, per motivi di disabilità permanenti o prolungate, sono impossibilitati a recarsi in Biblioteca.

Le richieste di libri, film e cd musicali saranno raccolte dalla bibliotecaria che, una volta al mese, provvederà alla consegna a domicilio e al ritiro dei prestiti in scadenza.

Gli interessati potranno contattare il numero 079861338 negli orari di apertura della Biblioteca (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30) oppure inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica info@bibliotecacossoine.it nella quale dovranno essere indicati il nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico e il motivo per cui viene richiesto il servizio.