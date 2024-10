“Se io, se lei”, “Iris”, “Quanto tempo e ancora”, “Non vivo più senza te”, “Sognami” sono canzoni che hanno segnato un’epoca, che hanno anticipato scavalcato e animato il millennio, che risuonano nella quotidianità perché le cantano tutti e tutti le conoscono, che raccontano storie di donne e uomini prima adolescenti e poi cresciuti nel segno della musica di Biagio Antonacci, uno degli interpreti più amati apprezzati e dinamici della musica italiana. Ad accompagnare Antonacci sul palco ci sarà una band di 8 elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

E proprio Biagio Antonacci sarà sul palco dell’arena “Ivan Graziani” di Alghero sabato 22 luglio, evento griffato Insula Events (ft Friends & Partners) incastonato nello straordinario mosaico “Alghero Experience”, cartellone di grandi eventi curato della Fondazione Alghero. Dopo il grande successo dei concerti della scorsa estate - on stage Litfiba e Gianna Nannini - Insula Events torna sulla Riviera del Corallo per questa nuova edizione di “Alghero Experience” con un nuovo grande nome della musica, catalizzatore d’attenzione e di passione per ben tre generazioni di fan e pronto a far sognare e ballare l’arena “Ivan Graziani” in un dei concerti più attesi dell’estate isolana e algherese.

Prevendite aperte a partire dalle ore 16 di oggi, giovedì 2 marzo, sui circuiti Ticket One, Box Office Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket Sms: biglietto singolo parterre in piedi 75 euro comprensivo di diritti di prevendita; biglietto singolo gradinata numerata 92 euro comprensivo di diritti di prevendita.

L’Isola e Insula lo avevano già abbracciato nel 2019, quando alla Fiera di Cagliari davanti a 20mila persone in delirio si era esibito sul palco insieme a Laura Pausini nell’ultima tappa del “Laura Biagio Stadi tour”. Simone Cristicchi gli ha addirittura dedicato una canzone, a Sanremo ci è andato due volte da concorrente e una da super ospite. Quest’anno ci è tornato nella serata delle cover per duettare insieme a Tananai, uno dei più esplosivi fenomeni musicali del momento. 15 album in studio - l’ultimo del 2019 è “Chiaramente visibili dallo spazio” -, 10 raccolte e 2 album dal vivo uniti a centinaia e centinaia di concerti sull’intero stivale ed oltre ancora. Ha duettato con i più grandi, l’ultima in ordine di tempo Laura Pausini, e lo scorso anno ha cavalcato le frequenze delle radio d’Italia con i due singoli “Seria” e “Telenovela”.