Una promessa a milioni di fan e ora sono davvero pronti a scendere in campo: Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno i grandi protagonisti dell’estate 2019 con un imperdibile tour che toccherà le principali località italiane.

Fra le 10 tappe non poteva mancare la Sardegna: il 1 agosto 2019, infatti, i due cantanti si esibiranno nello spazio all'aperto della Fiera di Cagliari, in un grande evento organizzato da Friends & Parnters in collaborazione con Insula Events. Una sinergia che si rafforza e si conferma, binomio che sino ad ora si è rivelato vincente

I biglietti utili ad assistere allo show sono disponibili sul circuito TicketOne: 85 euro compresa prevendita prato “Gold” intero pacchetto. Nei punti vendita abituali è invece possibile acquistare a 46 euro (prevendita compresa) i tagliandi prato “Normale”. Si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni tappa del tour