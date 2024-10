Sarà il triduo sacro (16.00 il Rosario e 16.30 la Santa Messa) che comincerà nella giornata di domani 7 novembre per concludersi il 9, ad aprire i festeggiamenti in onore di San Martino, patrono di Bessude.

Venerdì 9 novembre alle 21.00 si svolgerà la gara poetica che vedrà protagonisti Bruno Agus di Gairo e Giuseppe Porcu di Irgoli. Ospite d’onore della serata il decano gli improvvisatori, Bernardo Zizi.

Sabato 10 alle 16.00 sarà recitato il vespro solenne in parrocchia seguito, alle 16.00, dalla funzione liturgica vespertina. Alle 20.00 spazio culinario con un’arrostita di maiale mentre alle 22.00 è in programma una serata country con “Die Wuppa” direttamente da Vienna, per l’unica tappa in Sardegna.

Domenica 11 la giornata clou. Alle 8.00 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 11.00 nuova celebrazione eucaristica con panegirico tenuto da Don Luigi Usai e cantata dal coro di Nulvi.

Alle 11.30 partirà la processione per le vie del paese accompagnata dai suonatori di launeddas. al termine sarà impartita la benedizione. Alle 17.30 nuova Messa con il bacio delle reliquie. Alle 18.30, nella Chiesa parrocchiale, si terrà il concerto religioso “Gospel”. Chiuderà la festa alle 22.00 la “Mauro’s Band”.