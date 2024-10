Importante appuntamento con la letteratura venerdì 14 dicembre alle 17.30 a Bessude. L’amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Roberto Marras, insieme alle Associazioni culturali “Pro Meilogu”, “Norma Teatro” e “Rizolos e Rios”, hanno organizzato la presentazione del “Sa Poesia de sas Fèminas” di Pierina Cilla, in programma presso “Sa Domo de sas Damas”.

Un intenso lavoro editoriale che riguarda una ricerca condotta sull’arte poetica delle donne in Sardegna dal 1700 agli anni ‘50 del novecento, con l’obiettivo di dimostrare come le esponenti del “Gentil Sesso” abbiamo sempre cantato in poesia in Sardegna.

Dialogherà con l’autrice l’operatore dell’Ufficio Lingua Sarda del Meilogu Stefano Ruiu mentre la lettura delle poesie sarà curata dalle socie di “Norma Teatro”.