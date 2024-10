Intorno alle 19:20 di oggi la Presidenza della Repubblica ha comunicato che l’incontro del Capo dello Stato con l’onorevole Bersani “non è stato risolutivo”. Sarà ora il Presidente Napolitano, come ha precisato il Segretario Generale Donato Marra, ad occuparsi “direttamente e senza indugio” della crisi che il Segretario del Pd non è riuscito a sbloccare.

Subito dopo ha parlato lo stesso Bersani, che non ha potuto nascondere amarezza e delusione per come sono andate le cose.

Domani alle ore 11:00 il Presidente Napolitano inizierà con le nuove consultazioni.

- Redazione -