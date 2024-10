La ministra dell'Università e della Ricerca Annamaria Bernini è in Sardegna per un tour elettorale al fianco del candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu, il coordinatore regionale di FI Ugo Cappellacci e i parlamentari Pietro Pittalis e Paolo Barelli.

Bernini è arrivata questa mattina a Lula. Circa un anno dopo la sua visita alla miniera di Sos Enattos la ministra è tornata a parlare della candidatura del sito per l'Einstein Telescope: "Farò tutto il possibile - ha detto -, metterò tutta la forza che ho perché l'Einstein Telescope diventi realtà a Sos Enattos, a Lula e in Sardegna".

"Non serve solo agli scienziati - ha sottolineato -, serve a tutti noi. Quello che noi faremo sarà portare un scienza importante per tutti in questo straordinario territorio che è la culla migliore per ospitarla. Io ci metterò tutta la forza che ho - conclude -, ma voi ci dovete aiutare".