Silvio Berlusconi non lascia, ma raddoppia. Dopo le tanti voci di una possibile vendita di Villa Certosa, l'ex premier, ormai di casa in Sardegna, ha ricevuto il via libera da parte del Corpo forestale al nuovo progetto di ampliamento della mega villa di Porto Rotondo.

Come riporta oggi il quotidiano La Nuova Sardegna, la residenza estiva di Berlusconi sarà presto dotata di un centro fitness e di una ludoteca per un totale di seicento metri quadrati di struttura amovibile in legno, che comprendono anche una nuova piscina.

Il via libera della Forestale è arrivato nei giorni scorsi con una determinazione firmata dal comandante dell'ispettorato di Tempio Pausania, Giancarlo Muntoni, che autorizza l'intervento di trasformazione del suolo ai fini del vincolo idrogeologico. Infatti i lavori configurano la trasformazione di un terreno su un'area pianeggiante e priva di vegetazione.

Il nuovo investimento del leader di Forza Italia prevede una grande ludoteca all'aperto, con giochi per bambini ma anche macchinari per il fitness e un'area benessere con piscina all'aperto e si aggiunge al recente acquisto di due ville confinanti con la sua tenuta di Porto Rotondo.

Il prossimo passaggio per l'approvazione definitiva del centro fitness è previsto per maggio negli uffici del Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune di Olbia per la conferenza di servizi programmata. Per i lavori nelle due ville si dovrà attendere giugno, come previsto nell'avviso di convocazione che parla di "lavori di manutenzione straordinaria per opere interne, modifiche prospettiche e sistemazioni esterne senza aumento di superficie coperta e volumetria".

I lavori di ristrutturazione e i nuovi progetti sarebbero sempre curati da Gianni Gamondi, storico architetto di casa Berlusconi, progettista della Certosa, di Macherio e delle residenze alle Bermuda e ad Antigua.