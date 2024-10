Silvio Berlusconi alla vigilia della sentenza della Cassazione che potrebbe condannarlo a quattro anni di carcere e a cinque di interdizione dai pubblici uffici, dichiara, in un colloquio con il direttore di Libero Maurizio Belpietro, pubblicato oggi, di non avere nessuna intenzione di scappare: “Non farò l’esule, come fu costretto a fare Bettino Craxi. Né accetterò di essere affidato ai servizi sociali, come un criminale che deve essere rieducato. Ho quasi settantotto anni e avrei diritto ai domiciliari, ma se mi condannano - se si assumono questa responsabilità - andrò in carcere”.