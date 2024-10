In vista delle elezioni regionali, in programma domenica 24 febbraio, Silvio Berlusconi ritorna in Sardegna. Dopo le tappe di sabato scorso a Cagliari e Olbia, Berlusconi giovedì 21 sarà prima a Sassari, alle 12 in Piazza Azuni, e poi a Oristano, alle 18 all'Hotel Mariano IV, a sostegno dei candidati di Fi e del candidato alla presidenza della Regione del centrodestra, Christian Solinas.

"Il voto sardo serve per dare alla Serdegna e ai sardi un buon governo per 5 anni. Ho troppo rispetto per i sardi per considerare le elezioni nella loro regione solo un test per le elezioni nazionali". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Radio 101.

"Un segnale che mi aspetto e' la conferma nell'ambito del centrodestra di una forte presenza nel centrodestra dei cattolici, liberali e conservatori. Con il nostro programma la Sardegna e l'Italia potranno ripartire davvero", aggiunge Berlusconi che, sulle proteste dei pastori, sottolinea: "I pastori hanno perfettamente ragione, il fatto che debbano subire concorrenza sleale a costi piu' bassi e' una distorsione delle regole del mercato e noi ci siamo mossi in sede europea per sostenere e sponsorizzare i prodotti della Sardegna. Parlando piu' in generale la Sardegna ha un problema drammatico: ci sono 115 mila lavoratori senza impiego. Dobbiamo rendere conveniente fare investimenti in Sardegna con una zona franca integrale per le aziende che assumono giovani. Il secondo intervento e' per la continuità territoriale, con voli da e per la Sardegna. Ci sono tanti altri problemi che ci impegniamo a risolvere come la sanita' sarda.

La giunta di sinistra ha creato una unica azienda sanitaria per tutta la regione che non ha funzionato: i cittadini sardi non devono aspettare un anno per una visita specialistica, quindi pensiamo che debbano esserci tre asl, una al Nord, una al Centro e una al Sud della Sardegna.

Poi il piano paesaggistico ha creato solo problemi e la perdita di ben 30 mila posti di lavoro in edilizia. Abbiamo riscritto questo piano e crediamo che la nostra bella Sardegna possa crescere solo con questi interventi", ha concluso Berlusconi.