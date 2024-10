Intervistato dalla radio francese Europe1, Silvio Berlusconi commenta ancora le sue vicende giudiziarie.

"Mi controllano e possono arrestarmi quando vogliono" ha detto il Cav all'emittende francese "ma non ho paura, se mi arrestano ci sarà la rivoluzione. Stiamo facendo campagna elettorale per convincere a votarci gli italiani che non hanno ancora deciso." ha poi concluso "Non si può arrestare chi sta facendo campagna elettorale contro chi ha utilizzato il suo braccio giudiziario per imedirgli di fare politica".