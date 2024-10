E' una battuta che fa discutere quella con cui Silvio Berlusconi ha salutato i tifosi dell'Olbia. Ieri il leader di Forza Italia era in tribuna allo stadio "Nespoli" per seguire l'incontro tra i padroni di casa e il suo Monza, che ha battuto i galluresi con un secco 3-0.

Nel finale, mentre Berlusconi andava via, alcuni tifosi lo hanno salutato richiamando la sua attenzione. "Presidente - ha esordito un uomo - mi servono 500 euro per andare a mignotte stasera". Il patron dei brianzoli non si è scomposto: "Scusate - ha risposto suscitando l'ilarità dei presenti - vi devo salutare perché devo andare a puttane".