" Oggi la Sardegna è in lutto per la scomparsa di un politico ed uno studioso di grande livello che ha servito in prima persona lo Stato, avendo sempre nel cuore le sue origini sarde ", sono le parole del presidente della Regione, Christian Solinas , per la scomparsa del professor Luigi Berlinguer.

" Docente universitario, parlamentare e Ministro della Repubblica ha dedicato la sua vita all'insegnamento e alle riforme più importanti dell'istruzione, con intelligenza ed elevati valori morali. Ai familiari tutti, esprimo le mie più sentite condoglianze e quelle dell'intero Popolo Sardo ", ha concluso il governatore sardo.