I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina alle 07:30 circa per un incidente stradale all’altezza di Berchidda, alla fine della quattro corsie, nei pressi di un cantiere.

Due auto si sono scontrate frontalmente e cinque persone sono rimaste coinvolte, di cui una trasportata all’ospedale di Sassari con l’ausilio dell’elisoccorso.

Per chiarirne le cause sono stati effettuati i rilievi dalla polizia stradale. Il traffico ha subito rallentamenti e la strada è rimasta chiusa per circa un’ora.