Erano 7 anni che Beppe Grillo non si esibiva nei teatri della Sardegna, lo farà il prossimo 13 luglio, a Sassari, con lo spettacolo Insomnia che sta portando in giro per l'Italia. L’esibizione si terrà nell’Arena Concerti allestita in Piazzale Segni. Una seconda data, in programma al sud dell'Isola, sarà annunciata nei prossimi giorni.

I biglietti dell’evento, organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, saranno disponibili in prevendita a partire dal prossimo mercoledì 9 maggio. Per informazioni e prenotazioni è attiva l'infoline 079/278275.