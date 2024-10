È tanta l’attesa per l’arrivo di Beppe Grillo in Sardegna che lunedì 8 aprile sarà al Teatro Massimo di Cagliari e mercoledì 10 al Verdi di Sassari per il suo nuovo spettacolo, “Io sono un altro”, organizzato da “Sardegna Concerti”.

L’artista torna in teatro con un tour al suo debutto ai primi di aprile e una scaletta dai contenuti ancora misteriosi che sembra ispirarsi all’opera di Luigi Pirandello. Nel suo blog, accanto alla foto-ritratto generata dall’intelligenza artificiale, compare infatti il nome di Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo “Uno, Nessuno, Centomila” pubblicato nel 1926 dal celebre scrittore siciliano.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Grillo era tornato sui palcoscenici lo scorso anno con “Io sono il peggiore” definito lo spettacolo delle rivelazioni, “dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso”. Variegata la scelta delle tematiche trattate: dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per la Rete e il Metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo.

Oggi, il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante e caustico di tutti i tempi, è decisamente avvolto dal mistero: top secret i contenuti dello show (di sicuro si sa soltanto che sarà un monologo). Ma se ancora non è chiaro cosa porterà in scena Grillo, o il suo alter ego Vitangelo Moscarda, di sicuro la sua ironia graffiante e corrosiva legata ai temi dell’attualità e della cronaca, non mancherà di conquistare il plauso del pubblico isolano.

