Beppe Grillo annuncia il suo arrivo in Sardegna. Il leader del Movimento Cinquestelle sarà nell’Isola il 7 giugno per sostenere al ballottaggio il candidato sindaco di Assemini Mario Puddu che dovrà contendersi i voti contro Luciano Casula del PD. Assemini è uno dei pochi Comuni in Italia in cui un candidato grillino è arrivato al secondo turno delle elezioni in programma per domenica 9 e lunedì 10 giugno.