Si è diffusa a macchia d'olio sui social network la notizia “Benzina senza iva e accise" e la relativa foto della sindaca di Giave, Maria Antonietta Uras, mentre rifornisce al distributore di Campu Giavesu.

Su Facebook, in particolare, gli internauti si sono scatenati e attraverso post sulle pagine dedicate al proprio Comune chiedono al rispettivo sindaco di intraprendere la stessa strada dell’amministrazione di Giave, che ha deliberato l'istituzione della zona franca integrale al consumo che prevede, come prima ipotesi, l'abolizione di Iva e accise dai carburanti per i residenti, da applicarsi a carico dei distributori presenti nel territorio. Il tutto a partire dall’1 gennaio 2018.

Sul gruppo “Sei di Nuoro se…” c’è chi scrive: “Sarebbe un gesto così a far girare l'economia, non i militari, non i migranti! Ma ci vogliono gli attributi, che a quanto pare appartengono alla Sindaca di Giave”, sul gruppo “Cara Alghero…” si chiede “Noi quando?” e poi ancora appelli ai propri cittadini “basta dormire, sappiate che la zona franca è legge ed è un nostro diritto usufruirne”.

La pagina “Movimento Sardegna Zona Franca” registra una marea di condivisioni dei suoi post: “Un passo importante oggi è stato fatto per iniziare l'anno carichi e determinati! Ora gli altri sindaci devono procedere alle delibere e devono essere in tanti. Non abbiamo ancora raggiunto appieno il nostro obiettivo primario, ma siamo sicuri che tutti insieme riusciremo a raggiungerlo presto. Infondiamo forza e coraggio alla sindaca Maria Antonietta Uras!”.