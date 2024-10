Rincari record in Sardegna per i listini di benzina e gasolio. I prezzi nell'Isola continuano a incrementare, come denunciato dall'Adiconsum (associazione dei consumatori), che ha monitorato gli ultimi prezzi comunicati dai gestori della regione al Mise.

"La benzina è oramai arrivata a sfiorare i 2,3 euro al litro in Sardegna, come ad esempio ad Arzachena o a La Maddalena dove un litro di verde viene venduto, in modalità servito, a 2,299 euro - afferma il presidente regionale Giorgio Vargiu -. Il gasolio (servito) costa fino a 2,239 euro a La Maddalena, 2,199 euro/litro ad Arzachena. Carissime anche Tortolì e Lanusei, con listini alla pompa superiori a 2,1 euro al litro per il gasolio e fino a 2,259 euro/litro la benzina".

"In modalità self la verde ha superato quota 2,1 euro al litro a La Maddalena (2,109 euro) mentre viaggia stabile sopra i 2 euro ad Arzachena, Tortolì e Lanusei - prosegue Vargiu -. Un vero e proprio massacro per le tasche delle famiglie sarde, che non solo spendono di più per i rifornimenti di carburante, ma subiranno una impennata dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti, a causa dei maggiori costi di trasporto della merce diretta in Sardegna".