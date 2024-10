Sono otto, belli vispi e amanti delle coccole. Quelle dei clienti del cat fafè, che tra un dolce, una colazione, pausa pranzo e relax, amano stare insieme ai mici. E dopo il taglio del nastro lo scorso anno di via San Giacomo, ecco spuntare un secondo locale: si chiama Micibo Cat Cafè, in piazza San Giacomo, proprio di fronte alla chiesa di San Saturnino, a Cagliari, dove due vetrine luminosissime permettono di vedere cosa c’è all’interno: “Buongiorno umangatti di tutto il mondo – si legge nella fan page di Fb - sono ben 8 gli inquilini del Micibo Cat Cafe di Piazza San Cosimo. Per scelta non ho voluto gatti peluche, ma gatti che facessero i gatti. Così quando li conoscerete capirete che sono ognuno diverso dall’altro, ciascuno con la sua personalità e con le proprie “sane stranezze e imperfezioni” 🙂. Sono tutti gatti randagi salvati da persone e associazioni di buon cuore che della cura del gatto di strada ne hanno fatto una scelta di vita. A breve scriverò di loro perché meritano tutta la mia gratitudine. Oggi volevo solo farvi conoscere i loro nomi (ciascuno di loro ha un significato per me) .... lo faccio attraverso “dettagli” . Alla base di questo principio comanda la “logica dei gatti” adesso come in futuro. I gatti del Micibo dettano le regole e noi umani, gravitando attorno a loro, dobbiamo impegnarci a rispettarle e comprenderle. Così adesso qui ci stiamo adoperando per far sì che loro “conquistino” il nuovo e grande territorio, ma sono tanti e con tempi diversi. Forse in un altra vita ero un gatto, perché adesso ragiono come e per loro, e ho deciso che sulla linea di partenza ci devono essere tutte le zampette (comprese le nostre).

COME NASCE MICIBO. “Sin da piccina ero una inguaribile sognatrice – scrive una delle responsabili - tra tutti prevaleva spesso quello di prendermi cura degli altri e quello di vivere in una piccola casetta con un grande giardino pieno di gatti da coccolare e crescere. Caspiterina che bimba centrata, penserete voi .... beh non che questi sogni fossero così ben definiti da subito, ma con il tempo tutto è sembrato andare in quella direzione. Oggi sono una psicoterapeuta e mi prendo cura delle persone, così come avevo immaginato. Spero di farlo al meglio con la consapevolezza di non avere alcun super potere. Per il resto non ho mai vissuto in un grande giardino, ma i gatti hanno sempre popolato la mia casa. Poi qualche anno fa ho letto la notizia dello sviluppo dei Cat Cafe, prima a Taiwan, poi in Giappone e in tutto il resto del mondo, notando appunto come a seconda della cultura lo stesso concetto di cat cafe subisse delle influenze. Così ho riaperto il cassetto dei sogni (che a tenerli chiusi si ammuffiscono) e ho cominciato a crederci 💪. Non c’erano la casetta e il giardino (forse) ma la parte più importante “gatti, coccole e crescere” c’era di sicuro. Non ci si può improvvisare imprenditori, così ho studiato lo sviluppo del progetto, vivendo soprattutto l’esperienza. Non c’è stato più un viaggio senza una visita al cat cafe locale. Tre anni fa era tutta pronto nella mia testa, ma è mancato il coraggio, quel coraggio che finalmente è arrivato quest’ estate, quando all’uscita dall’ennesimo cat cafe, il mio “compagno di viaggio” da sempre, mi ha detto: “ma lo sai che hai ragione, in questi posti si respira qualcosa di magico, devi provarci, così è nato Micibo”.