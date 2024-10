Un addio alle scene con il botto: dopo una lunghissima carriera, Benito Urgo, all’età di 85 anni, ha deciso di lasciare il teatro con un ultimo spettacolo finale in cui ripercorrerà i momenti salienti del suo successo durato quasi 70 anni.

L’annuncio da parte del cantautore, comico, cabarettista, imitatore e attore oristanese, è stato dato ieri, mercoledì 28 febbraio.

“Faccio questo addio a malincuore perché mentre dentro si è sempre bambini, la carrozzeria è ormai vecchia e purtroppo non si può cambiare”, è stata una delle sue commoventi frasi di Benito Urgu ai microfoni di Sardegna Live.

Il grande evento, “Benito Urgu #Forever”, si terrà il prossimo 5 aprile presso l’Auditorium del Conservatorio di Cagliari alle ore 21. Tantissime persone appartenenti a diverse generazioni potranno assistere allo spettacolo e, mentre i più grandi riassaporeranno i successi dell’artista, i più giovani scopriranno una grande personalità poliedrica, sempre attuale nonostante la lunghissima carriera.

Dai successi con il gruppo musicale I Barrittas, quelli con il Circo Armando, fino alle parodie come “Sexy Fonni” e le collaborazioni importanti, come Piero Chiambretti e Nino Frassica, per citarne alcuni, Benito Urgu è sempre rimasto molto legato alla gente comune. Tanti dei suoi successi sono nati grazie alla vicinanza con le persone a cui ha regalato infiniti sorrisi e da cui ha ricevuto un immenso affetto. Una grande impronta nello spettacolo sardo, tra musica, cinema, teatro, tante risate e divertimento: questo è Benito.

Oggi, 29 febbraio, dalle ore 12 sono online sul Boxoffice Sardegna le prevendite dello spettacolo del 5 aprile, organizzato dalle agenzie “Produzioni Artistiche Vadilonga” e “R&G Music”.

“Sono emozionato e fiero di affiancare una leggenda vivente dello spettacolo come Benito Urgu”, ha detto ai microfoni di Sardegna Live Andrea Vadilonga.