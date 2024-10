Un valore stimato in poco meno di 2 milioni di euro. Un “piccolo tesoro” in possesso da quattro persone attualmente sotto processo a Cagliari per traffico di sostanze stupefacenti.

Gli ispettori della Guardia di Finanza in forza al Comando Provinciale hanno dato esecuzione, insieme ai militari del Comando Provinciale di Roma, ad un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Cagliari su proposta della locale Procura.

L'indagine, avviata nel marzo del 2017, aveva portato a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un gruppo criminale con base operativa a Villacidro e ramificazioni fino al Lazio, stroncato poi dai Carabinieri della locale stazione. Beni di lusso insomma che non erano compatibili col tenore di vita dei quattro indagati e dei loro rispettivi familiari: questo hanno appurato gli uomini del Gico di Cagliari con minuziosi accertamenti patrimoniali.

Ecco il dettaglio dei beni immobili posti sotto sequestro: 19 edifici (residenziali ma anche terreni agricoli) tra la Sardegna e il Lazio, 11 auto, (tra le quali anche una Aston Martin, una Bentley e una Porsche), ancora 5 moto, 2 macchinari agricole, quote sociali di due società, prodotti assicurativi e conti correnti bancari.