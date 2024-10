I finanzieri del Gruppo di Olbia hanno consegnato oggi alla Parrocchia del Sacro Cuore di oltre tre mila capi di abbigliamento sequestrati nei mesi scorsi nel corso dei controlli effettuati presso alcuni esercizi commerciali galluresi.

Considerato che su questi articoli era possibile asportare la falsa etichettatura e valutata anche la possibilità̀ di poterli destinare a fini umanitari anziché́ distruggerli, le Fiamme Gialle olbiesi in accordo con il Procuratore della Repubblica di Tempio, il Dott. Gianluigi Dettori, hanno individuato nella Parrocchia di Don Andrea Raffatellu l’ente a cui consegnare la merce per la successiva distribuzione alle famiglie bisognose.

Il sequestro era scaturito anche grazie alle analisi chimiche effettuate dal Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Milano e dal Laboratorio BuzziLab di Prato, che avevano posto in evidenza e confermata l’ipotesi di reato ossia la vendita di sciarpe realizzate in viscosa e polyammide per cashmere e mohair.

“Una rilevante frode in commercio - spiega la Guardia di finanza - crea un danno non solo a tutti gli ignari acquirenti, ma anche di tutti gli operatori commerciali onesti che risentono in maniera significativa di una forma di concorrenza tanto sleale.